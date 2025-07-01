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İzmir'deki orman yangınları 3'üncü gününde

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

Güncel
  • 01.07.2025 10:10
  • Giriş: 01.07.2025 10:10
  • Güncelleme: 01.07.2025 10:12
Kaynak: AA
İzmir'deki orman yangınları 3'üncü gününde
Fotoğraf: AA

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Fotoğraf: AA

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

29 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

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