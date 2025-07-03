İzmir'deki orman yangınları devam ediyor: Ödemiş'te 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ödemiş'te Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü. Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı. Evde yalnız olan yatalak Erkan yangında hayatını kaybetti.

Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

ÇEŞME VE URLA'DA 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ödemiş'te, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da müdahaleye destek verdi. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 1 CAN KAYBI

Ödemişte Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı.

Evde yalnız olan yatalak Erkan yangında hayatını kaybetti.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saat 14.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elban, "Dün yangın başladığı andan itibaren 3 köyümüzü tahliye ettik. Bazı siteleri tahliye ettik. Çok şükür bir can kaybımız, yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

Elban, Ödemiş'teki yangına ilişkin de "Yangın dün akşam 21.30 itibarıyla başladı. İki mahalleyi hızlıca tahliye etmek için çaba sarf ettik. Suçıktı Mahallesi'nde 37 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Orman teşkilatımızın, jandarmamızın, kaymakam arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla vatandaşlarımızı yangının arasından çıkardık. Ancak 81 yaşında olan yaşlı bir amcamızı, ailesi de çıkaramadan o yangın yerinden uzaklaştığı için, biz 37 vatandaşımızı tahliye ettikten sonra o eve vardığımızda maalesef 81 yaşındaki amcamızın dumandan etkilenerek vefat ettiğini gördük" ifadelerini kullandı.

YANGINLARIN NEDENİ BELLİ OLDU

Yangınların nedeni hakkında da bilgi veren Elban, şunları söyledi: "Yangınlarımızla ilgili insan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı bir yangınımız yok. Hem Çeşme, hem Ödemiş, hem Seferihisar, hem de Foça'daki yangınımız elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda."