İzmir'deki orman yangınları sürüyor: Can kaybı var, bazı mahalleler tahliye edildi

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerindeki birçok yangına müdahaleler devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangının müdahale, 3'üncü gününde de sürüyor. Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi 10 dakika içerisinde yapılan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye başlandı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

ÇEŞME'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hava müdahalemizle İzmir-Çeşme yangını kontrol altına alındı. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, 80 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangında Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri de alevlere teslim oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın nedeniyle bu 2 mahallenin ardından Köseler ve Üzümlü mahalleleri de tahliye edildi. Onlarca ev ise yandı.

CAN KAYBI VE YARALI VAR

Öte yandan Köseler Mahallesi civarında yangına müdahale eden ekiplerden Konya Orman Bölge Müdürlüğü Dozer Operatörü İbrahim Demir, hayatını kaybetti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlenecek olan Demir, Konya'nın Ilgın ilçesine götürülerek toprağa verilecek.

Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin ise tedaviye alındı. Şahin’in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopter ile havadan müdahale yeniden başladı.

BUCA'DA ÇIKAN YANGIN MENDERES'E SIÇRADI

Buca ilçesinde çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Gece boyunca ekipler yangının mobilya imalatı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için müdahalede bulundu. Vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar mevkisinden itibaren çift taraflı trafiğe kapatılmıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.