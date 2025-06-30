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İzmir'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale bugün de devam ediyor.

Çevre
  • 30.06.2025 09:50
  • Giriş: 30.06.2025 09:50
  • Güncelleme: 30.06.2025 09:58
Kaynak: AA
İzmir'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Fotoğraf: AA

İzmir'de Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarında meydana gelen yangınlara müdahale sürüyor.

Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

Seferihisar'daki orman yangınında 345 hanenin bulunduğu sitedeki bazı evler zarar gördü.

İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.

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