İzmir'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor

İzmir'de Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarında meydana gelen yangınlara müdahale sürüyor.

Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

Seferihisar'daki orman yangınında 345 hanenin bulunduğu sitedeki bazı evler zarar gördü.

İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.