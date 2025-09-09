İzmir'deki saldırıda hayatını kaybeden polisler son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın cenazeleri İzmir'de toprağa verildi.

52 yaşındaki Aydemir ve 36 yaşındaki Akın'ın tabutları cenaze araçlarıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, hayatını kaybeden polislerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan , bazı milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci ile askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, meslektaşları da katıldı.

Polislerin tabutları tören mangası tarafından cenaze araçlarına taşındı. Aydemir'in cansız bedeni defnedilmek üzere Bornova ilçesindeki Işıkkent Polis Şehitliği'ne, Akın'ın cansız bedeni ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'ndeki Ova Mezarlığı'na götürüldü.

Muhsin Aydemir'in 1995'te İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 2009 yılında Iğdır Emniyet Müdürlüğü kadrosunda şark görevini tamamlayarak sırasıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görev yaptığı, 2021 tarihinde ise Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Çalışma Merkezi'ne atandığı belirtildi.

Hasan Akın'ın ise 2013'te Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, şark görevini 2016 yılında Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muş Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrolarında tamamladığı, 2020 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Balçova'da dün (8 Eylül) Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın hayatını kaybetmişti.

Saldırıda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir yurttaş yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.