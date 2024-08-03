İzmir'deki Seçil Erzan vakasında tutuklanan döviz bürosu sahibi tahliye edildi

İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp ile birlikte tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

İzmir'de yüksek getirili fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik, serbest bırakıldı.

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Özalp'in parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; Özalp, para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Özalp hakkında şikayetçi oldu.

YEMEK YEMEYİ REDDETTİ

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Özalp hakkında 27 Haziran 2024'te gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Özalp'ın evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Özalp'ın, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirledi.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında banka personeli E.Y. ile Özalp'ın paraları gönderdiği öne sürülen Serkan Çelik ve döviz bürosu çalışanı A.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan Çelik tutuklandı, diğer 2 kişi ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ayrıca döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde de aramalar yapıldı. Hatice Özalp ile Serkan Çelik'in mal varlıklarına ise el kondu.

Taburcu edilen Hatice Özalp ise 12 Temmuz'da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMADIM"

Döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik'in masum olduğunu söyleyen Özalp, "Bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça da daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır. Böyle olunca müşterilerimin de paralarını çekme istekleri arttı ve ben de işin içinden çıkamadım. Parasını çekmek isteyen müşterimin talebini başka bir müşterimden karşılamaya çalıştım. Şikayetçilerin de paraları böyle böyle eridi gitti" dedi.

Şüphelilerden Serkan Çelik, avukatı Cengiz Varol'un yaptığı itirazlar sonucu dün akşam tahliye edildi.