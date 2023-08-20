İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda T.K. ve E.D. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.