Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 01:32
  • Giriş: 20.08.2023 01:32
  • Güncelleme: 20.08.2023 01:33
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda T.K. ve E.D. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol