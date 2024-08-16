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İzmir'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı: İnsanlar bölgeden uzaklaşıyor

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı’nda başlayan orman yangını Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaştı.

Yurt
  • 16.08.2024 22:00
  • Giriş: 16.08.2024 22:00
  • Güncelleme: 16.08.2024 22:03
Kaynak: ANKA
İzmir'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı: İnsanlar bölgeden uzaklaşıyor
FOTOĞRAF: ANKA

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı’nda başlayan orman yangını Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaştı.

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaşan yangının bölgedeki evlere sıçramaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tedbir alırken, emniyet güçleri ise sokakta olan vatandaşların aşırı dumandan etkilenmemeleri için uyarılarda bulundu. Orman alanına yakın evlerden ikamet edenler  bölgeden uzaklaştı.

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