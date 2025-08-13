İzmir'deki yangına müdahale sürüyor: Alevler Gaziemir'e ulaştı!

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına almaya çalışırken, alevler Gaziemir ilçesine ulaştı.

Dün (12 Ağustos) İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.