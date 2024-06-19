İzmir'deki yangında 200 dönüm alan kül oldu

İzmir'de otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Olaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 200 dönüm makilik ve zeytinlik alanın yandığı bildirildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE GENİŞLEDİ

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada makilik ve zeytinlik alanları etkileyen yangına İzmir İtfaiyesinin de destek verdiği belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı kaydedilerek, "Yangın nedeniyle 200 dönüm makilik ve zeytinlik alan yandı. 2 dam içerisinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kümes hayvanlarının telef olduğu yangında 3 yazlık, 1 balık çiftliği deposu, 2 çiftlikte bulunan kümesler yanarak kullanılamaz hale geldi" ifadelerine verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangınlar için çok kritik bir döneme girildiğine işaret ederek, ormanların yanmaması için dikkat edilmesini istedi.

İzmir İtfaiyesi yetkilileri de araç ile seyir halindeyken sigara izmaritinin dışarı atılmaması, piknik alanları olarak ayrılan yerlerin dışında mangal yakılmaması, ev ve yaşam alanının etrafındaki kuru otların kaldırılması, bağ, bahçe, yazlık gibi yaşam alanlarında tamirat tadilat yaparken yangın riskine karşı yangın söndürücü tüp veya su bulundurulması uyarısında bulundu.