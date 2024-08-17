İzmir'deki yangında 3. gün: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor.

Yamanlar Dağı’nda başlayan ve Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaşan yangın henüz söndürülemedi.

Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor.

Çevre ilçelere de sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YANGININ NEDENİ AÇIKLANDI

Gece saatlerinde yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin 3 kişinin piknik amaçlı yakmış olduğu ateşten kaynaklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki yangın nedeniyle şu ana kadar 900 kişinin tahliye edldiğini açıkladı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de meydana gelen orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, yangından 78 kişinin etkilendiği, 29 kişinin tedavisinin hatanelerde devam ettiği bildirildi.