İzmir'deki yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi: Hurdaların parasını almak için evden çıktım

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dün bir evde çıkan yangında 5 kardeş öldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, topladığı hurdaları satmak için dışarda olduğu öğrenilen anne de eve döndü.

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi.

ANNE FENALAŞTI

Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, yangın sırasında ise evde yalnız oldukları kaydedildi.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne Melisa Sinem Akcan'in polisteki ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğünde ise evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.