İzmir'deki yangında 5 çocuğunu kaybeden anne konuştu: "110 bin liralık yardım almadım"

İzmir'de hurda toplamaya çıktığı esnada yangın çıkan evde hayatını kaybeden 5 çocuğun annesi Melisa Sinem Akcan, açıklamalarda bulundu.

Akcan "Çocuklarımız için bize 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler, ben 4 bin lira ile çocuklarıma nasıl bakayım?" dedi.

Sözcü TV'nin haberine göre; Akcan, “Çocuklarımı kaybettim, daha dün toprağa verdim” diye konuştu.

"ASLA PARA ALMADIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarının açıklamasıyla gündeme gelen 100 bin liralık yardım parası sorulan Akcan, "Ben 110 bin liralık yardım almadım, bırakın 100 bini hiç yardım almadım. Asla para almadım. Tersine bana 8 bin liralık yardım yapılıyordu, onu da 4 bin liraya indirdiler. Bu dört bin lira ile 5 çocuğuma nasıl bakarım?"

Akcan’ın anne ve babası da kızlarının devletten 100 bin lira yardım almadığını tekrarladılar.

BAKANLIK NE DEMİŞTİ?

Aile Bakanlığı kaynakları, İzmir’de beş çocuğun ölümünden sonra, "Aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı" açıklaması yapmıştı. Ayrıca Bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

ÖZLEM ZENGİN'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama ile tepki çekmişti.

Zengin, konuşmasında şunları söylemişti:

"110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz.

Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."