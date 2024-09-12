İzmir'deki yangında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: "Patlayıcıyı tahtayla sıkıştırırken alev aldı"

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 gün süren ve 2 bin 196 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınını kaçak kazı yaparken çıkardıkları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı.

Yamanlar Dağı'nda geçen TRT vericisinin alt tarafındaki ormanda 13 Ağustos'ta, saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, 15 Ağustos'ta yoğun çalışmalarla büyük ölçüde söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında, söndürülen alanda kalan büyük odun ve kütüklerde hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı ve yangın geniş bir alana yayıldı. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını, 5 günde kontrol altına alınabildi. Yangında 2 bin 196 hektar alan zarar gördü.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı. Yangının çıktığı TRT vericisinin alt tarafında detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı için kaçak kazı yapan ve yangına neden oldukları iddia edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje, imitasyon banknotlar, polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., S.K. ve M.İ., 'Taksirle yangına neden olmak' ve 'Kaçak kazı yapmak', D.Y. ve A.S. de 'Kaçak kazı yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KAZI ALANINDA KAYALAR ÜZERİNDE DELİKLER DELDİ"

Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı. 3 gün bölgede bulunduğunu belirten şüphelilerden M.İ., "3 gün boyunca bölgede yer aldım. Kazı alanında jeneratör, hilti gibi alet ve ekipmanlar vardı. E.Y., 13 Ağustos'ta kazı alanında kayalar üzerinde delikler deldi. Patlayıcı maddeyi deliğe doldurdu, kablo bağladı. Saat 12.00-13.00 sıralarında ilk deliğe koyduğu patlayıcıyı patlattı. Şiddetli ses çıktı, patlama olan yerde tahribat yoktu. E.Y. ikinci delik açıp, patlayıcı koydu. Patlayıcıyı tahtayla sıkıştırırken alev aldı. Yangın E.Y.'nin üzerine sıçradı. Kıyafetleri hafif şekilde yanarken, kollarında hafif kızarıklar oluştu. E.Y.'ye bu işi beceremeyeceğini vazgeçmesi gerektiğini söyledim. Bir kez daha denediler yine olmadı" dedi.

"KAZAMAYINCA ZEMİNİ PATLATARAK AÇMAK İSTEDİK"

Şüphelilerden E.Y. ise kendisinin de arkadaşlarının çağırması üzerine bölgedeki kazı çalışmalarına katıldığını belirterek, şunları anlattı:

"Kazı sırasında sert bir zemine denk geldik. Kazamayınca bu kez zemini patlatarak açmak istedik. Kazı alanında 2 delik açtık. Sarı renkli, toz şeklindeki patlayıcı malzemeyi deliğe akıttığımız sırada ağaçla sıkıştırmak isterken bu malzeme patlamadı. Ancak olduğu yerde yandı ve duman çıkarttı. Kayayı kırmadı, Aynı malzemeyi ikinci deliğe doldurduk. İstenilen etkiyi göstermedi. İşi yapamayacağımı söyledim. Orman yangını ile de ilgim yoktur. Son olarak orayı 13 Ağustos'ta saat 16.00 ile 17.00'de terk ettim ve bir daha uğramadım."

YANGIN BÖLGESİNDE KAZI FOTOĞRAFI

Şüphelilerden D.Y.’nin de "Kazı alanına çıkmadım. 13 Ağustos'ta 21.30 ile 22.00 saatleri arasında A.S., bana bir yangın görüntüsü gönderdi. 'Sakın bana orası olduğunu söyleme' diye mesaj attım. Orman yangını ile hiçbir alakam yoktur. Sadece şoförlük yaptım" dedi. Ayrıca E.Y.'nin cep telefonunda, kazı yapanların yangının çıktığı bölgede fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı.