Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İzmir derbisinde Göztepe’nin konuğu Karşıyaka

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nun 4. haftasında yarın Göztepe Voleybol ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

Ajans Haberleri
  • 21.10.2023 12:45
  • Giriş: 21.10.2023 12:45
  • Güncelleme: 21.10.2023 12:45
Kaynak: İHA
İzmir derbisinde Göztepe’nin konuğu Karşıyaka

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Göztepe Voleybol ve Karşıyaka Medicalpoint, 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak müsabaka İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Göztepe, henüz galibiyet alamayıp 1 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, Karşıyaka ekibi ise 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takımın da mutlak kazanmayı hedeflediği mücadelede Göztepe Voleybol bu sezonki ilk galibiyetini tatmak isterken yeşil-kırmızılılar ise kazanıp üst sıralara oynamayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Göz-Göz’ün hükmen galip geldiği AVR Atletik karşılaşması ise rakibin ligden ihraç edilmesi nedeniyle puan tablosuna yansıtılmadı. 

Öte yandan bu zorlu mücadeleyi Karşıyakalı taraftarlar deplasman yasağı nedeniyle salondan takip edemeyecek. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 