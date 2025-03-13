İzmir derbisinde kazanan Göztepe oldu

İzmir derbisinde kazanan Göztepe oldu

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), (DHA)-

SALON: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu

HAKEMLER: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

PAPARA GÖZTEPE: Helene, Berra Eren, Derin Ezgi Taşdemir, İlayda Uçak, Sude Hacımustafaoğlu, Berin Fırat (L), Mirolova, Semra Özer, Ünzilenur Hacıoğlu, Nur Sevil Gökbudak, Hande Naz Sunar, Duygu Güncü, Ceren Kapucu, Melis Demir (L)

İNFO YATIRIM KARŞIYAKA: Eda Özyılmaz, Selen Naz Kiraz, Hatice Secem Ege, Zeynep Özcuraş, Duygu Üçdağ, İlarya Zararsız (L), Dilara Gedikoğlu, Miray Gözübüyük, Fatma İklimya Demir, Carcases, Nehir Döngez, Herrera, Defne Başyolcu, Bengü Zeren (L)

SETLER: 25-19, 22-25, 25-15, 25-13

SÜRE 109 dakika (27’, 30’, 24’, 28’)

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar 1’inci Lig Final Grubu’nda kritik öneme sahip olan maçta Göztepe ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. İki İzmir ekibinin mücadelesinde Göztepe, rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta, Göztepeli ve Karşıyakalı voleybolseverler takımlarına büyük destek verdi.

Göztepe, aldığı bu galibiyetle final grubundaki iddiasını sürdürürken, Karşıyaka ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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