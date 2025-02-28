İzmir Dikili'de 4 büyüklüğünde deprem
İzmir Dikili'de saat 17.09'da, büyüklüğü 4 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,67 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'in Dikili ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 17.09'da Ege Denizi, Dikili merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin derinliğinin 10,67 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.