İzmir Dikili'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Dikili ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 17.09'da Ege Denizi, Dikili merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 10,67 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.