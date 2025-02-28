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İzmir Dikili'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Dikili'de saat 17.09'da, büyüklüğü 4 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,67 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 28.02.2025 17:26
  • Giriş: 28.02.2025 17:26
  • Güncelleme: 28.02.2025 17:30
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Dikili'de 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İzmir'in Dikili ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 17.09'da Ege Denizi, Dikili merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 10,67 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

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