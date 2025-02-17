İzmir'e kar yağacak mı? İzmir 5 Günlük hava durumu tahmini (17-21 Şubat)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, vatandaşlar İzmir'deki hava durumunu da merak ediyor? İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağış kaç gün sürecek? İzmir'e kar yağacak mı? Tüm detaylara bakalım:

İzmir’de önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 ve 18 Şubat’ta sağanak yağış etkili olurken, hafta ortasından itibaren hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrederken, hafta sonuna doğru hava serinleyecek. İşte İzmir’in 5 günlük hava tahmini:

İZMİR HAVA DURUMU (17-21 ŞUBAT)

17 Şubat Pazartesi: Sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Nem oranı %67 ile %94 arasında değişecek.

Sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Nem oranı %67 ile %94 arasında değişecek. 18 Şubat Salı: Sağanak yağış devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı 10°C, en yüksek sıcaklığı 15°C olacak. Nem oranı %76 ile %96 arasında.

Sağanak yağış devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı 10°C, en yüksek sıcaklığı 15°C olacak. Nem oranı %76 ile %96 arasında. 19 Şubat Çarşamba: Yağış yerini bulutlu havaya bırakacak. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 13°C. Nem oranı %48 ile %90 arasında değişecek.

Yağış yerini bulutlu havaya bırakacak. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 13°C. Nem oranı %48 ile %90 arasında değişecek. 20 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 4°C, en yüksek sıcaklığı 10°C olacak. Nem oranı %39 ile %84 arasında seyredecek.

Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 4°C, en yüksek sıcaklığı 10°C olacak. Nem oranı %39 ile %84 arasında seyredecek. 21 Şubat Cuma: Güneşli bir hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 8°C olacak. Nem oranı %45 ile %77 arasında.

İZMİR’DE YAĞIŞ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İzmir’de sağanak yağışlar 17 Şubat Pazartesi ve 18 Şubat Salı günü etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren yağışlar kesilecek ve hava parçalı bulutlu hale dönecek. Perşembe ve Cuma günleri ise yağış beklenmiyor, ancak sıcaklıklar düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

İZMİR’E KAR YAĞACAK MI?

İzmir’de önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar en düşük 3 -4°C seviyelerine kadar düşse de, kar yağışı için yeterli soğukluk sağlanamayacak. İzmir’de genellikle kar yağışı ender görüldüğü için, mevcut tahminlere göre şehirde kar beklenmiyor. Ancak yüksek rakımlı bölgelerde (Örneğin Spil Dağı, Bozdağ gibi) hava koşullarına bağlı olarak karla karışık yağmur görülebilir.