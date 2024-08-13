İzmir'e Merih Demiral heykeli iddiası: Belediye ve CHP yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından 'bozkurt işareti' yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesine karar verdiğine yönelik haberleri yalanladı.

CHP'den yapılan açıklamada, MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser tarafından verilen önergenin incelenmek üzere komisyona gönderildiği aktarıldı.

İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona… pic.twitter.com/dn0DizzNZD — CHP İletişim (@CHP_iletisim) August 13, 2024

BAŞKANVEKİLİ’NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç da bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

12 Ağustos 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde MHP’li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser’in, ‘bozkurt işareti’ yapan futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesi usul gereği, ilgili komisyona gönderilmiştir.

İzmir’e milli futbolcu Melih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.