İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: 6 Şubat’ı unutma, unutturma!

BİRGÜN EGE

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde Bayraklı Deprem Anıtı önünde bir araya geldi. Anma etkinliğinde gerçekleştirilen açıklamayı, Harita Mühendisleri Odası’ndan Tuğba Yıldırım okudu.

Yaşanan onca doğa kaynaklı afetten hiçbir ders alınamadığını vurgulayan Yıldırım, “Yerel yönetimlerin, madencilerin, kolluk kuvvetlerinin, arama- kurtarma konusunda uzman STK gönüllülerinin ve vatandaşlarımızın iyi niyetli çabalarına karşın, özellikle ilk 72 saatte etkin ve koordineli müdahale konusunda kamu otoritesinin eksikliği, arama-kurtarma ekiplerin sayıca yetersizliği, yanı sıra gerekli donanıma sahip yetişmiş eleman, iş makinesi, vinç ve jeneratör vb. ekipman ve teknolojik donanım eksikliği yetersizliği enkaz altında kalan insanlarımıza çok geç ulaşılmasına ve ölümlerin inanılmaz boyutlarda artmasına neden olmuştur” diye konuştu.

2 YIL GEÇTİ, ÖNLEM YOK

2 yılın ardından ilk gün hangi sorunlarla boğuşuluyorsa, bugün de hala aynı sorunların çözülmeye çalışıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Depremde önleyici tedbirler almayan siyasi iktidar, depremden sonra uyguladığı kararlar ile yıkımın boyutunu daha da büyüterek yurttaşlarımızı bir kez daha karanlığın içinde bırakmıştır. Deprem bölgesinde insanlarımız eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve sağlıklı su hakkı gibi pek çok hak ve kamusal hizmetten hala mahrum kalmaktadır.”

TMMOB’nin raporları ve önerilerinin dikkate alınası gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarı ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu mühendis, mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Ranta, sermayenin sınırsız kar hırsına teslim olmadan bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde barınma ve kentleşme politikalarını kamucu bir anlayışla hayata geçirmektir. İnsandan, yaşamdan, çevreden kültürel ve tarihsel mirastan yana tercih yapmaktır” ifadelerine yer verdi.

TALEPLER SIRALANDI

Açıklama Yıldırım’ın, şu talepleri sıralamasıyla sonlandı:

"-Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal adım atılmalıdır. Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Yapılaşmadan kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi için çağdaş bir "risk yönetim" sistemi oluşturulmalıdır.

-Güvenli yapılaşmanın sağlanması ve tüm bu süreçlerin sağlıklı işletilebilmesi için meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeli benimsenmelidir.

-Depremlerde can kayıplarının önlenmesi için izlenmesi gereken tek yol, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bilimsel-teknik doğruların ışığında kamucu bir yaklaşımla uygulanmasıdır.

-Ülkemiz, yurttaşlarımız bu büyük acıları hak etmiyor. Ülkemizin yıllar içinde enkaz altında kalmaması için, bilimin, tekniğin ve doğanın sesine kulak verilmelidir.”

Açıklamanın ardından depremlerde hayatını yitiren yurttaşları anmak için Bayraklı Deprem Anıtı’na karanfil bırakıldı.