İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Gözaltına alınan üniversite öğrencileri derhal serbest bırakılsın

İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Toplamda 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan öğrenciler, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Öğrenciler, Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Karara ise öğrencilerin sıra arkadaşları başta olmak üzere yurttaşlar tepki gösterdi.

İzmir Emek Demokrasi Güçleri, İzmir Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz okudu. Yılmaz, "27 Nisan sabahı İzmir’de öğrencilere yönelik gözaltı kararlarıyla uyandık. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi 9 öğrenci eylül ayında yapılan bir şikayetle ilgili olarak haklarında verilen gözaltı kararı sonrası ev baskını ile gözaltına alındı. Okulda ‘genç zihinler topluluğu’ isimli gerici grubun izinsiz açtığı masaya karşı öğrencilerin yaptığı basın açıklaması sebebiyle gözaltına alındılar. Ortada hiçbir fiziki müdahale veya isnat edilen suçlara dair delil bulunmamasına rağmen ve üzerinden 6 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen yapılan gözaltılar İzmir’de artık emniyetin usul haline getirdiği 1 Mayıs öncesi gözaltların bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Öğrencilerin özgür, laik, demokratik üniversite talebiyle gerçekleştirdikleri bu protestonun hiçbir aşamasında suç unsuru bulunmamaktadır. Üniversitelerine ve memlekete sahip çıkan ilerici gençler bir an önce serbest bırakılmalıdır. İktidar, kurduğu düzeni sürdüremediği her dönemde baskı ortamını arttırarak sindirme politikası uyguluyor. Ülkenin dünü bugünü ve geleceğini savunan üniversite öğrencileri, kaçma şüphesi olmamasına rağmen ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor" dedi.

GENÇLERİ DERHAL SERBEST BIRAKIN

Yılmaz şunları ifade etti: “Laik, özgür ve demokratik bir ülke bu ülkede geniş kesimlerin talebidir, meşrudur. Meşru olmayan bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin şafak operasyonları ile gözaltına alınmasıdır. Ankara’da madencilere yönelik saldırılar, geçtiğimiz haftalarda yaşam nöbeti tutan eğitim emekçilerine kurulan barikatlar, laiklik bildirisini imzalayan aydınlara yönelik saldırılar, gazetecilere yönelik tutuklamalar ve son olarak İzmir’de gerçekleşen sabahın erken saatlerindeki gözaltılar bu ülkede hak ve emek savunmanın, ülkenin geleceğine sahip çıkmanın, eşit, laik, özgür, tam bağımsız bir Türkiye için mücadele etmenin suç olarak görüldüğü bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor. Dün gözaltına alınan öğrencilerin özelinde tüm haksızlık ve hukuksuzluklara karşı dün olduğu gibi bugün de mücadelemize devam ediyor, gençlerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Gençleri derhal serbest bırakın.”

NE OLMUŞTU?

İzmir’de, 27 Nisan sabahı Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla 9 öğrenci gözaltına alındı. SOL Genç üyesi bir üniversite öğrencisi, evine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yine aynı üniversiteden SOL Genç üyesi iki öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı, 6 ay önce üniversitede "Genç Zihinler Topluluğu" adlı faşist ve gerici grubun açtığı izinsiz masaya karşı, üniversitenin ilerici ve solcu gençlerinin tepki göstermesi ve gerçekleştirdikleri basın açıklamasına dayanıyor. Üniversite öğrencilerine yöneltilen suçlamalar ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik, eğitim-öğretim engellenmesi gibi iddiaları içeriyor.