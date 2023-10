İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden İsrail'e protesto: Bu sürecin temeli İsrail'in işgal ve yok etme politikalarıdır

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Grup adına açıklama yapan İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, "Çatışma bölgelerinde sivil halka yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Kuralsızlığın egemen olduğu ve kanla biçimlenen bu sürecin temel sebebi, İsrail Devleti’nin uluslararası hukuku tanımazlığı ile yürüttüğü işgal ve yok etme politikalarıdır" dedi.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı yapılan protestolar, ülkenin her yerinde olduğu gibi İzmir’de de devam ediyor. İzmir Barosu önünde toplanan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri eylemin yapılacağı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne slogan atarak yürüdü.

"Filistin Halkının Yanındayız" pankartı açan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz okudu. Yılmaz, şunları söyledi:

"Filistin’de yıllardır devam eden İsrail işgaline ve orantısız, ağır şiddetine karşı Hamas önderliğindeki silahlı grupların başlattığı saldırılar ve İsrail’in buna yanıtı, on yıllardır kan ve gözyaşının hakim olduğu coğrafyada yeni kıyımların yaşanmasına neden oluyor. 7 Ekim günü, Gazze'den İsrail'e yönelik füze saldırıları ve bombalamalar sonucu, aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve asker-sivil esir alınanlar oldu. İsrail tarafından aynı gün başlatılan ve halen devam eden karşı saldırılarda da yüzlerce sivil yaşamını kaybetti, yaralandı, hava saldırılarıyla sivil yerleşim yerleri vuruldu. O günden bu yana her iki taraftan kayıpların ve yaralıların sayısı binleri aşıyor. Yapılan bombalı saldırının hedef alındığı hastanede 500’e yakın kişinin öldürüldüğü, bir o kadar kişinin de yaralandığı ortadadır. Bugün, İsrail’in kara harekatına başladığına ilişkin haberleri alıyoruz. Başlatıcısı ve uygulayıcısı kim olursa olsun, çatışma bölgelerinde sivil halka yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Kuralsızlığın egemen olduğu ve kanla biçimlenen bu sürecin temel sebebi, İsrail Devleti’nin uluslararası hukuku tanımazlığı ile yürüttüğü işgal ve yok etme politikalarıdır. İsrail Devleti, kuruluşundan bu yana kadar, uluslararası antlaşmalara ve Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen sınırlarını genişletmiş ve kendi vatandaşlarına yeni yerleşim alanları açmıştır, bu toprakların asıl sahibi olan Filistinlileri göçe zorlamış, evlerini ve yaşam alanlarını yıkmıştır. Gerçekleşen sivil katliamlar, birinci ve ikinci intifada direnişlerinde binlerce sivilin öldürülmesi, şu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. BM kararlarına rağmen işgal ve ilhakın sürdürülmesi, Filistinliler’e yönelik uygulanan gündelik şiddet ve devam eden saldırılar, 7 Ekim dahil olmak üzere yaşanan her türlü şiddetin temel sorumlusudur. Buna karşılık, Filistin halkının özgürlük mücadelesinde, antisemitist nitelikli, insan haklarına saldırı teşkil eden, sivilleri hedefe koyan yöntemler, keza ülkemizde Yahudi yurttaşlara yönelik nefret söylemleri de asla kabul edilemez.

"İSRAİL DEVLETİ’NİN KURAL VE ULUSLARARASI HUKUK TANIMAZLIĞI, HASTANE KATLİAMI İLE BİR KEZ DAHA GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR"

Filistin'de yaşanan güncel çatışma sürecinin barışçıl çözümü için İsrail saldırılarına derhal son vermeli, taraflar ateşkes ilan etmelidir. Emperyalist işgal ve sömürge düzeninin faili olan devletler, egemenlik ve paylaşım hesapları içinde, Ortadoğu'yu bir bölgesel savaşın eşiğine getirecek silah yığınağına son vermeli, İsrail saldırganlığını destekleyen çifte standartlı tutumdan vazgeçmeli, İsrail'in BM kararlarına uyması ve müzakerelerin başlaması için çaba göstermelidir. İsrail Devleti’nin kural ve uluslararası hukuk tanımazlığı, hastane katliamı ile bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Yeter! Kan ve gözyaşı üzerine kuracağınız sözde zafer, gerçekte büyük bir trajedi ve büyük insanlığın yenilgisi olacaktır. Filistin ve İsrail halklarının barış içinde bir arada yaşama umudunu ayakta tutan olgu, her iki halkın içinde, küçük de olsa filizlenen ve barışı önceleyen kesimlerin savaşa ve çatışmaya karşı aldıkları tutumdur. Barış, halkların dayanışmasıyla gelecektir. Bizler, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri olarak, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Filistin halkının devlet kurma hakkı ve Filistin Devleti tanınmalıdır. Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz."