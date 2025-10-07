İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden ‘Filistin’ eylemi: “Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor”

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, “Soykırımın 2. yılında Filistin halkının yanındayız” başlığıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya, öğrencileri oluşumları ve sol siyasi partilerden de destek geldi. Alsancak’ya ÖSYM binası önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, “Hamaseti bırak, ticareti kes, “Katil ABD Orta Doğu’dan defol” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atarak Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü.

Programda, Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran gerçekleştirdi.

"FİLİSTİNLİLER KİTLESEL BİR ŞEKİLDE YOK EDİLMEK İSTENİYOR"

Filistin’de yaşananların soykırım olduğunu söyleyen Dalkıran, “Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Filistin haritadan silinmek, Filistinliler kitlesel bir şekilde yok edilmek isteniyor. Bu haksız, acımasız ve hiçbir kurala uymayan saldırı tüm dünyanın seyrettiği şekilde, şekli kınamalar haricinde hiçbir müdahalede bulunmadan sürüyor. Bu barbarlık, bu faşizm, bu emperyalist vahşet, yine emperyalist güçler tarafından besleniyor, destekleniyor, planlanıyor, uygulanıyor” dedi.

"HİÇBİR İNSANİ, HUKUKİ VE VİCDANİ TARAFI BULUNMAMAKTADIR"

İsrail’in Filistin’e insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu’nu engellemesine de tepki gösteren Dalkıran, şunları söyledi:

“Bu vahşet öyle bir boyuttadır ki en temel insani yardımların dahi bölgeye ulaştırılması engellenerek silahlarla katledilen insanlar şimdi de açlık ve susuzlukla öldürülmek isteniyor. Filistin’de soykırım uygulayan İsrail Devleti, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan uluslararası Sumud Filosu’na müdahale etmiş, filodaki aktivistleri gözaltına alarak insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını da engellemiştir. İsrail’in tüm uluslararası hukuku ayaklar altına alarak gerçekleştirdiği ve insani yardım taşıyan silahsız, sivil aktivistlerin hayatlarını tehlikeye attığı bu girişimin hiçbir insani, hukuki ve vicdani tarafı bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler, Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nu yetkilendirmesine ve bu komisyon tarafından geçtiğimiz ay itibariyle Filistin’de soykırım suçunun tüm unsurlarının mevcut olduğu yönünde rapor hazırlamasına rağmen hem bu barbarlığın durdurulmaması kabul edilemez bir durumdur. Sumud Filosu ve ona benzer yardım girişimlerinin Filistin’e insani yardım ulaştırmasının hem hukuken hem de meşruiyet açısından son derece haklı olduğu tartışmasızdır.”

"EMPARYALİST GÜÇLER SESSİZ KALIYOR"

Uluslararası kamuoyunda İsrail’e yönelik tepkisizliğin son bulması gerektiğini de belirten Dalkıran, “Her sözlerinde barıştan bahsedip savaştan beslenen emperyalist güçler sessiz kalsa da, bu vahşeti desteklese de dünyanın dört bir yanında halklar Filistin’e desteği büyütmeye devam edeceklerdir. Bu emperyalist barbarlığı durdurmak tüm dünya emekçilerinin, yoksullarının birlikte hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Madem uluslararası hukuk emperyalist güçlerin elinde bir oyuncak haline getirilmiştir halklar bu hukuku yeniden inşa etmek, uygulatmak zorundadır. Bu vahşet bir an önce durdurulmalı, Filistin özgür, halklar barış ve kardeşlik içinde yaşamalıdır” ifadelerini kullandı.