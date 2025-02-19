İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden gözaltılara ve baskılara tepki

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden gözaltılara ve baskılara tepki

"Alışmayacağız, gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” yazılı pankart açan grup adına basın açıklaması metnini Aykut Akdemir okudu.

Akdemir, iktidarın muhalefet üzerinde baskıyı artırdığını belirterek, “Artık neredeyse her yeni güne siyasi parti yöneticileri ve üyeleri, gazeteciler, sanatçılar, sendika başkanları, sendika yöneticilerinin gözaltına alınma ya da tutuklanmaları haberleriyle uyanıyoruz” dedi.

Son olarak DEM Parti, EMEP, SYKP, ESP, Yeşil Sol Parti ve DBP yönetici ve üyeleri ile gazeteciler, sanatçılar ve sendika üyelerinin de aralarında bulunduğu 52 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Akdemir, “Her gün toplumsal muhalefeti kriminalize etmeye çalışan siyasal iktidar, bir yandan kayyumlarla halkın iradesini gasp ederken, diğer yandan toplumsal muhalefeti bastırma ve sindirme aracı haline getirdiği yargı eliyle, sendika üye ve yöneticilerine, siyasetçilere, gazetecilere, sanatçılara, kısaca adalet mücadelesi veren bütün kesimlere karşı baskılarına hız kesmeden devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, son bir hafta içerisinde yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da CHP belediyelerine yönelik operasyonlarda, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da dahil olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Antep OSB işçilerinin direnişi, Antep Valiliği’nin 15 günlük eylem yasağıyla engellenmeye çalışıldı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, işçi direnişine destek verdiği için tutuklandı. Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı, ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Van’da gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı. Gezi eylemleri gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Barım, tahliyesine karar verilmesine rağmen itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Son olarak 52 kişi gözaltına alındı.”

"GÖZALTINDAKİLER DERHAL SERBET BIRAKILSIN"

Akdemir, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak yaşanan hukuksuzlukları kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Her yeni gün yeni bir hukuksuzluğa alışmayacağız! Gözaltılarla, kayyumlarla, baskılarla toplumu susturamazsınız. Kayyumlarda ısrar edenler, emekçilerin, sendikaların ve halkın sesini kesmeye çalışanlar bilsin ki: Biz susmayacağız, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın.”