İzmir Enternasyonal Fuarı’nda iki büyük sergi

Halil ERTUNÇ

Bu yıl 94’üncü kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), sanatseverlere iki özel sergi sunacak. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Sense of Healing” (Şifanın Algısı) ve “Machine Hallucinations: Aegean” (Makine Rüyaları: Ege) eserleri 29 Ağustos-30 Eylül arasında Kültürpark’ta görülebilecek. “Makine Rüyaları: Ege” dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek.

Aynı dönemde, “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” adlı Mustafa Kemal Atatürk sergisi de Atlas Pavyonu’nda açılacak. 29 Ağustos-21 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, Atatürk’e ait 250’den fazla fotoğraf, 226 kişisel eşya, döneme ait belgeler, gazeteler ve dergilerden oluşuyor.

Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” eseri, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden üretilmiş bir yapay zekâ veri heykeli. “Makine Rüyaları: Ege” ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürüyor.

Sergilere ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kültür ve sanat alanında öncü bir şehir olmayı hak ettiğini belirterek, “Dünyanın fuarcılık anlayışı değişiyor olsa da köklü fuarımızı sürdürmek önemli. Atlas Pavyonu’nda açılacak iki sergi de çok değerli. Atatürk’ün ilk kez gün yüzüne çıkacak fotoğrafları ve eşyaları hepimizi duygulandıracak. Refik Anadol’un ‘Makine Rüyaları: Ege’ eserinin dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek olması da çok anlamlı” dedi.

Kentte kültür-sanat yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayan Tugay, “Önümüzdeki 3,5 yıl içinde dört yeni kültür merkezi açacağız. Smyrna Antik Tiyatrosu, Kadifekale, Agora ve Kemeraltı’nda projelerimiz sürüyor. İzmir’in tarihi mirasını ve doğal güzelliklerini daha görünür kılacağız” diye konuştu” diye konuştu.

“İZMİR BENİM İÇİN ÖZEL BİR ŞEHİR”

Toplantıya çevrimiçi katılan sanatçı Refik Anadol ise, şunları dile getirdi: “Hayatımın 19 yazını Seferihisar’da geçirdim, kendimi İzmirliden sayarım. Bu sergi, hem kişisel bağım hem de Ege Denizi’nin verilerinden doğan bir eser olmasıyla benim için çok özel. Dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek bu çalışmayı paylaşmak büyük bir mutluluk.”