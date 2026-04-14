İzmir FİKİR Buluşmaları devam ediyor: Kentsel gıda politikaları ve gıda egemenliği konuşulacak

FİKİR Gazetesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir FİKİR Buluşmaları devam ediyor. Dizinin yeni oturumu, 15 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Dr. İnan İzci’nin konuşmacı, FİKİR Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükyılmaz’ın moderatör olarak yer alacağı buluşmada, kentsel gıda politikaları ve gıda egemenliği başlığı etrafında İzmir’in güncel ihtiyaçları, imkanları ve tartışma alanları değerlendirilecek.

17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadeleleri Günü’nün açtığı tarihsel ve siyasal çerçeveden hareket eden oturum, tarımı yalnızca ekonomik bir sektör olarak değil; emek, yaşam, gıda hakkı, ekoloji ve demokrasi meselesi olarak birlikte düşünmeyi amaçlıyor. Bu yönüyle buluşma, çiftçi mücadelelerinin dünyadaki ve Türkiye’deki birikimini İzmir’in güncel gerçekliğiyle buluşturmayı hedefliyor.

TARIM İLE KENT ARASINDAKİ BAĞ

İzmir gibi hem güçlü bir tarımsal hinterlanda hem de büyüyen bir kentsel nüfusa sahip bir kentte, tarım ile kent yaşamı birbirinden ayrı düşünülemiyor. Üreticinin ayakta kalması, yurttaşların sağlıklı ve erişilebilir gıdaya ulaşması, suyun korunması, kooperatiflerin güçlenmesi, kırsal alanların tasfiyesi ve yerel yönetimlerin rolü aynı bütünün parçaları olarak öne çıkıyor. Oturum da bu nedenle tarımı yalnızca tarlada değil; pazarda, mutfakta, belediyede, okulda ve kamusal politikada ele alacak.

GIDA EGEMENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ

Buluşmada bir yandan mevcut krizin görünür kılınması, diğer yandan da İzmir için uygulanabilir, kamusal, dayanışmacı ve umut temelli gıda politikası imkanlarının tartışmaya açılması hedefleniyor.

Gıda egemenliği başlığı, yalnızca gıdaya erişim meselesini değil; üretimin kim tarafından, hangi koşullarda, hangi kamusal önceliklerle sürdürüleceğini de tartışmanın merkezine yerleştiriyor.

İZMİR İÇİN ORTAK DÜŞÜNME ZEMİNİ

Bu buluşma, yalnızca sorunları sıralayan bir çerçeve kurmayı değil; kamusal sorumluluğu, yerel çözüm imkanlarını ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor. Kentte gıda hakkını, üretimin geleceğini ve müşterek yaşamı birlikte düşünmek isteyen herkes etkinliğe davet ediliyor.

Tarih: 15 Nisan Çarşamba

Saat: 20.00

Mekân: Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Konferans Salonu

Konuşmacı: Dr. İnan İzci

Moderatör: FİKİR Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükyılmaz