İzmir Film ve Müzik Festivali 5 yaşında

Yunis ALAÇAM

Kültürlerarası Sanat Derneği’nin düzenlediği İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin beşincisi 10-15 Eylül arasında İstinyePark Teras Renk Sineması’nın üç salonu ile İzmir Institut français’de gerçekleştirilecek.

Festivalde 47’si uzun metraj 100’e yakın film yer alıyor. Festivalin ‘Uluslararası Yarışma’ bölümünde 14 ülkeden 10 film yarışacak. Bu bölümde En İyi Film Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülü verecek olan jüri, yönetmen Ömer Vargı’nın başkanlığında, Malak Dahmouni, Olena Yershova, Şenay Lambaoğlu ve Tulio Gagliardo’dan oluşuyor. Bu yıl Ulusal Yarışma’nın yerine ‘Sinemamızın Müziği’ başlıklı bölümde yer alan filmler arasından birine En İyi Özgün Müzik Ödülü, diğerine ise Jüri Özel Ödülü verilecek.

Müzisyen Serdar Yalçın, eleştirmenler Asu Maro, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu ve Müge Turan Seçici Kurul’da yer alıyor. Festivalde Televizyon Dizi Müzikleri alanında, besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığında Ali Can Sekmeç, Oya Doğan, Sina Koloğlu, Tuğçe Madayanti Şen’den oluşan jüri ise iki kategoride kazananı belirleyecek.