İzmir Foça’da orman yangını

Foça'nın Yeniköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 12.21’de yangın çıktığı ihbarı alındı. Yangına ilk müdahale 12.35’te yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Yangına müdahale kapsamında 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile ekiplerin çalışmaları devam ediyor.