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İzmir Foça’da orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde saat 12.21'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Güncel
  • 14.06.2025 13:56
  • Giriş: 14.06.2025 13:56
  • Güncelleme: 14.06.2025 13:59
Kaynak: ANKA
İzmir Foça’da orman yangını
Fotoğraf: İHA

Foça'nın Yeniköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 12.21’de yangın çıktığı ihbarı alındı. Yangına ilk müdahale 12.35’te yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Yangına müdahale kapsamında 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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