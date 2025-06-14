İzmir Foça’da orman yangını: Alevler yerleşim yerine ulaştı

Foça'nın Yeniköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 12.21’de yangın çıktığı ihbarı alındı. Yangına ilk müdahale 12.35’te yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Orman yangınına, takviye ekipler sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte alevlere 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozerle müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ALEVLER BAZI EVLERE SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere ulaştı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesinin önüne ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Yeniköy tarafındaki ormanlık alanda da yangının devam ettiği bildirildi.

"ZARAR GÖREN BAZI EVLER MEVCUT"

Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" dedi.