İzmir Gazeteciler Cemiyeti: İsmail Arı gazetecidir, gazetecilik suç değildir

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, “BirGün Gazetesi muhabiri, araştırmacı gazeteci İsmail Arı’nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklanması, basın ve ifade özgürlüğü açısından son derece kaygı vericidir. Gazetecilerin görevi; kamu yararı doğrultusunda gerçekleri araştırmak, ortaya çıkarmak ve halkı bilgilendirmektir. Bu görevin yargı baskısı ve tutuklama tedbirleriyle engellenmeye çalışılması, demokratik toplum düzenine zarar vermektedir” denildi.

‘HABER ALMA HAKKINA DOĞRUDAN MÜDAHALE’

Açıklamada şunlar belirtildi: “Basın mensuplarının haberleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması; halkın haber alma hakkına da doğrudan müdahaledir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak; yaptığı haberlerle önemli ödüller kazanan meslektaşımız İsmail Arı’nın tutuklanmasını kabul etmiyor, yargı sürecinin ifade ve basın özgürlüğü ilkeleri gözetilerek yürütülmesini talep ediyoruz. İsmail Arı gazetecidir, gazetecilik suç değildir.”