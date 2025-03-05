İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu: Mücadelemiz sürecek

İzmir Aliağa’da "Gemi Söküm ve Gemi Geri Dönüşümlü Alan Artışı Projesi" kapsamında gemi söküm tesislerinin kapasitesini artırmasına karşı mücadele devam ediyor.

İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu, konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde yapılan basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Sekreteri Aykut Akdemir okudu. Akdemir, "İzmir’de Aliağa’da gerçekleştirilen gemi sökümü; gemilerin ülkeye giriş ve söküm süreçlerindeki usulsüzlükler, izin ve raporlardaki eksiklikler, uygunsuz çalışma şartları, yetersiz denetim ve alınmayan çevresel önlemler ile birlikte çevre ve halk sağlığını tehdit etmektedir" dedi.

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi alanının Aliağa Belediyesine devredildiğine dair haberler değinen Akdemir, "Devir işlemlerinin hangi koşullarda gerçekleştiği, Aliağa Belediyesi tarafından alanla ilgili ne planlandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sürecin takipçisi olduğumuzu; mülk sahibi değişse de gemi söküm faaliyetini yürüten işletmelerin ve denetleyici kurumların yükümlülüklerinin devam ettiğini belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.

Gemi söküm sektöründe sorunların çözümü için tek başına çevresel etki değerlendirme (ÇED) prosedürünün işletilmesi yeterli olmadığını ifade eden Akdemir, "ÇED süreci ‘yasal prosedürün kağıt üzerinde tamamlanması’ şeklinde gerçekleşmemeli, bu süreçte çalışma yöntemi, alınması gereken önlemler, kontrol ve denetim mekanizmaları sorgulanmalıdır. Gemi geri dönüşüm tesisleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevreye kirletici etkisi olan işletmeler olarak tanımlanmasına rağmen, gemi geri dönüşümü ile ilgili özel mevzuat düzenlemesi yapılmadığı için lisanstan muaf, denetimsiz ve kontrolsüz olarak çalışmaya devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; uluslararası düzenlemelere uyumlu olarak yayınlanmalıdır" dedi.

"MEN EDİLSİN"

Gemi Sökümü süreci; bilimsel ve teknik değerlendirmeleri ile etkin bir kamusal denetimle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Akdemir, şunları dile getirdi: “Aliağa’da gemi söküm tesislerine karşı mücadelemiz devam ediyor. Çevresel yük ve kirlilik taşıma kapasitesi aşılmış olan Aliağa’da gemi geri dönüşüm tesislerinde kapasite artırımına gidilmesi kabul edilemez. ÇED yapılmadan, çevre izin lisansı olmadan denetimsiz ve kontrolsüz olarak çalışan gemi söküm tesisleri faaliyetten men edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği, faaliyetin genişletilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yapmıştı. Bakanlık ise proje için 13 Mart'ta halkın katılım toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Ayrıca Tesis ve tesiste yapılacak kapasite işlemlerine muafiyeti tartışma konusu olmuş, geçtiğimiz aylarda ÇED sürecinin işletilmesi için EGEÇEP, İzmir Barosu, TMMOB Mimarlar Odası, İzmir Tabip Odası ve 8 yurttaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açmıştı.