İzmir grevi bir haftayı geride bıraktı: Uzlaşma görüşmeleri sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev bir haftayı geride bıraktı.

Grevdeki işçiler sabah saatlerinde Kültürpark’ta bulunan 1 Nolu Hol önünde bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan DİSK Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, işverenin son teklifini kamuoyuyla paylaştı. Gül şunları söyledi:

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

“Bugün yüzde 30 artı olarak 7’nci ayın 1’i itibari olarak olacak taban ücretleri A grubu: 1749 TL. Bunun aylık tutarı 55 bin 850 TL yapıyor. İş riski, koku primi alan arkadaşlar varsa bunların dışında 55 bin 850 TL alacak. B grubu 1804 TL. Şoför arkadaşlarımızın direksiyon primi hariç 57 bin TL, C grubu 1842 TL, net olarak 59 bin 500 TL. D grubu ise 60 bin 80 TL. İşe devam ve rapor primi vardı, bunu askıya alarak her aya 1500 TL ekleme kararı alındı. İşverenin verdiği rakamlar bunlar.”

Görüşme sürecine dair de bilgi veren Gül, "Bizlere en son önerecekleri teklifi önerdiler. ‘Bizim yapabileceğimiz bu, bundan ötesi bizim cebimizde yok’ dediler. Masanın bir ahlakı var. Orada söz verildiyse yerine getirilmeli. Bize 7’nci aydaki enflasyonu 1 ay öne çekerek, yüzde 19 ilave edilerek Temmuz ayının 7’sinde alınacak maaşlara ekleneceği söylendi. Başkanın açıklama yapması sonrası tereddütte kalındı. Sabah genel merkez ile bürokratlar görüşme yaptı. Evet 6’ncı ayın 1’inden itibaren geçerli dediler. Ancak görüşmeye gidildiğinde 7’nci ayın 1’i itibari ile diye bir şeyle karşılaştılar. 6’ncı ayın 1’i olsa ona göre konuşma yapacaktım" dedi.

CHP Genel Merkezi ile sendika genel merkezi arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Gül, gelişmelere göre yeniden açıklama yapacaklarını bildirdi.

"BU ANLAYIŞLA GÖRÜŞMEMİZ VE ANLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Uzlaşma masasında taraflar bir araya gelmişti. Uzlaşmanın çıkmadığı görüşmenin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, sendikayı eleştirerek şunları söylemişti:

"Bizim sendikadan beklentimiz kurumun, Türkiye'nin şartlarını görmesi. İzmir halkını sıkıntıya sokmaması, anlayışla karşılaması ve imzayı atması. Ben bu akşam sadece ve sadece pazarlığın başka boyutuyla bizimle muhatap olan insanlar gördüm. Bana Türkiye'nin halinden İzmir'in halinden anlayacak insanlar lazım. Beni anlamalarını istemiyorum ama bu toplumu bu şehri bu ülkeyi anlamak zorundalar. Belediye bütçesini en doğru en adaletli nasıl kullanırız onu konuşuyoruz.

Bu durum çok dramatik bir durumdur. Günlerdir arkadaşlarımız bu görüşmeleri sürdürüyorlar. Bana bugün belki anlaşabiliriz dediler geldim ancak anlaşmayı zora sokmak içi bir şeyler söyleyen grup gördüm. Bu durumu önce bu sendikalara umut bağlayan, sonuç bekleyen çalışanlarımıza havale ediyorum. Sonra da İzmir halkının takdirine havale ediyorum. Diyorlarsa da ki bu arkadaşların yaptığı doğrudur lütfen gelsin bana söylesin. Sadece anlaşmak için üzerimize düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir."

DİSK Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ise toplantı sonrası açıklamasında şunları söylemişti:

"Akşam ‘Gelin görüşelim. Cemil Başkan da gelecek’ dendi. Görüşmeye gittiğimizde elimizde bir teklif vardı, yüzde 30 olarak güncellendi. Enflasyon farkı olarak ‘Size temmuzda değil haziran ayında verelim üzerine de iki puan ekleyelim’ dediler. Bir de bizim işe devam ve rapor teşviğimiz var. Ortalama ücreti 42 bin TL. Bunu her ay bin 500 TL olarak maaşımıza farklı bir isim koyarak ekleneceğini söyledi. Burada günlerdir direniyoruz. Tıkayan tarafın bizler olduğunu söyledi ama biz bu sürecin tıkanmaması için elimizden geleni yaptık. Bizlerin de adım atması gerekiyorsa adım attık. Sadece bu TİS gece olumlu sonuçlansın istedik. Maalesef olmadı.

"ÖFKESİ ÇOK YÜKSEK, BİZ DE BU TAVRI ANLAMIYORUZ"

Burada bireysel davalardan uzak durup ekmeğimizi büyütmek için elimizden geleni yapacağız. Bu kavga bayramdan sonraya kalacaksa kalır bizim temsilci arkadaşlarla oturup karar almamız lazım. Ciddi anlamda kamuoyuna 4 şube başkanı ve bölge temsilcisini farklı söylemlerle zan altında bırakıp sanki süreci siyasi kavgalarla farklı bir yere götürmeye çalışıyormuş gibi bir belediye başkanı var. Öfkesi çok yüksek, biz de bu tavrı anlamıyoruz. Uzlaşı ile bitirmek istiyoruz ama bitmiyor. Hangi arkadaşımız istiyormuş TİS’in bitmesini bu sandığın kurulmasını istiyormuş kararını alırız. Cemil Başkan dedi ya ‘bu bakış açısıyla olursa masaya oturmam.’ Biz kendilerine söyledik görüşmeye açığız. Biz kapıları kimseye kapatmadık. Kapılar yüzümüze kapanıyorsa bunun kararını alıp kendimize göre yol belirleyeceğiz."