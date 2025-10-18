İzmir Hava Durumu: Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman başlayacak? (18 Ekim 2025)

İzmir’de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu olan hava, öğleye doğru ısınacak ve öğleden sonra yer yer yağış geçişleri bekleniyor. Meteoroloji raporlarına göre İzmir’de yağmur kısa süreli olacak ancak akşam saatlerine kadar etkisini gösterebilir.

İZMİR SAATLİK HAVA DURUMU (18 EKİM 2025 CUMARTESİ)

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) 09.00 - 12.00 Parçalı Bulutlu 20 20 12.00 - 15.00 Az Bulutlu 24 24 15.00 - 18.00 Kısa Süreli Yağış 21 21 18.00 - 21.00 Parçalı Bulutlu 20 20 21.00 - 24.00 Açık 19 19

İZMİR’DE YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzmir’de yağmurun öğleden sonra, özellikle 15.00 - 18.00 saatleri arasında kısa süreli olarak etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde havanın açık ve sakin olacağı, öğleye kadar güneşli bir atmosferin hâkim olacağı tahmin ediliyor. Yağışın akşam saatlerine doğru etkisini yitirip, hava sıcaklığının 19 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Rüzgar ve Nem Durumu

Rüzgarın gün boyunca kuzeybatı yönünden hafif esmesi, nem oranının ise öğle saatlerinde %55 civarında seyretmesi bekleniyor. Gün boyunca hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklığa oldukça yakın olacak, bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için rahat bir hava koşulu sağlayacak.

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Sabah: Parçalı bulutlu, 20°C civarında.

Parçalı bulutlu, 20°C civarında. Öğle: Az bulutlu, sıcaklık 24°C’ye kadar çıkıyor.

Az bulutlu, sıcaklık 24°C’ye kadar çıkıyor. Öğleden Sonra: Kısa süreli yağmur, sıcaklık 21°C’ye geriliyor.

Kısa süreli yağmur, sıcaklık 21°C’ye geriliyor. Akşam: Hava tekrar açıyor, sıcaklık 20°C’ye düşüyor.

Hava tekrar açıyor, sıcaklık 20°C’ye düşüyor. Gece: Açık ve serin bir hava, sıcaklık 19°C civarında.

İZMİR HAVA DURUMU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İzmir’de bugün yağmur var mı? Evet, öğleden sonra 15.00 - 18.00 saatleri arasında kısa süreli yağmur geçişleri bekleniyor. İzmir’de sıcaklık bugün kaç derece olacak? Gün içinde en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise gece saatlerinde 19°C olacak. Yağmur sonrası hava nasıl olacak? Akşam saatlerinden itibaren hava tekrar açacak ve geceye doğru açık, serin bir atmosfer hâkim olacak.

SONUÇ: İZMİR’DE GÜNEŞLE BAŞLAYAN GÜN YAĞMURLA DEVAM EDİYOR

İzmir’de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava sabah saatlerinde açık, öğleden sonra kısa süreli yağışlı geçecek. Güneş ve bulutların dans ettiği bu gün, mevsim geçişine özgü bir ılıklıkla tamamlanacak. Güncel ve saatlik meteorolojik bilgiler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini takip etmekte fayda var.