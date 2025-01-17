İzmir hava durumu: Bugün ve haftasonu İzmir'de hava nasıl olacak? (17 Ocak 2025)

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini kaybederken, "İzmir'de bugün hava nasıl" ve "İzmir'de yağmur var mı" gibi sorular merak ediliyor. İşte İzmir hava durumuna dair tüm detaylar!

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, "İzmir'de bugün hava durumu" oldukça sakin. Hava az bulutlu ve açık olacak. Günün en düşük sıcaklığı 5 derece, en yüksek sıcaklığı ise 14 derece olarak tahmin ediliyor. "İzmir'de yağmur bekleniyor mu" sorusunun cevabı ise hayır, yağış beklenmiyor.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:

İzmir'de 5 günlük hava durumu şu şekilde:

İZMİR'DE HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de haftasonu plan yapmayı düşünenler için, "İzmir'de haftasonu hava nasıl olacak" sorusu da sıkça soruluyor. Cumartesi ve Pazar günleri sisli bir hava etkili olacak:

Cumartesi günü hava durumu: Sisli, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece.

Pazar günü hava durumu: Sisli, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece.

Bu hafta sonu İzmir'de sisli ama yağışsız bir hava bekleniyor. İzmir haftasonu hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde olması da güzel bir fırsat sunuyor.