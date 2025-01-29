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İzmir hava durumu: İzmir'de hava nasıl olacak? (29 Ocak - 2 Şubat)

Son günlerde yağış alan İzmir'de vatandaşlar "İzmir'de bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İzmir 5 günlük hava durumu tahmini nedir? MGM'den İzmir için uyarı geldi.

BirBilgi
  • 29.01.2025 10:21
  • Giriş: 29.01.2025 10:21
  • Güncelleme: 29.01.2025 10:21
İzmir hava durumu: İzmir'de hava nasıl olacak? (29 Ocak - 2 Şubat)

Mevsim normalleri civarında seyreden İzmir'de yağış sürüyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de 5 günlük hava durumu tahmini nedir? Detaylara bakalım:

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, İzmir'de bugün (29 Ocak Çarşamba) çok bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 9, en yüksek 18 derece.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (29 OCAK - 2 ŞUBAT)

İzmir'de Perşembe günü gök gürültülü sağanak, Cuma günü ise hafif sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in 5 günlük hava durumu şöyle:

  • 29 Ocak Çarşamba: 9 - 18 (Çok bulutlu)
  • 30 Ocak Perşembe: 10 - 17 (Gök gürültülü sağanak yağış)
  • 31 Ocak Cuma: 10 - 17 (Hafif sağanak yağış)
  • 1 Şubat Cumartesi: 9 - 17 (Az bulutlu, açık)
  • 2 Şubat Pazar: 9 - 18 (Az bulutlu, açık)
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