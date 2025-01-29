İzmir hava durumu: İzmir'de hava nasıl olacak? (29 Ocak - 2 Şubat)

Mevsim normalleri civarında seyreden İzmir'de yağış sürüyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de 5 günlük hava durumu tahmini nedir? Detaylara bakalım:

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, İzmir'de bugün (29 Ocak Çarşamba) çok bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 9, en yüksek 18 derece.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (29 OCAK - 2 ŞUBAT)

İzmir'de Perşembe günü gök gürültülü sağanak, Cuma günü ise hafif sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in 5 günlük hava durumu şöyle: