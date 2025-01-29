İzmir hava durumu: İzmir'de hava nasıl olacak? (29 Ocak - 2 Şubat)
Son günlerde yağış alan İzmir'de vatandaşlar "İzmir'de bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İzmir 5 günlük hava durumu tahmini nedir? MGM'den İzmir için uyarı geldi.
Mevsim normalleri civarında seyreden İzmir'de yağış sürüyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de 5 günlük hava durumu tahmini nedir? Detaylara bakalım:
İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, İzmir'de bugün (29 Ocak Çarşamba) çok bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 9, en yüksek 18 derece.
İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (29 OCAK - 2 ŞUBAT)
İzmir'de Perşembe günü gök gürültülü sağanak, Cuma günü ise hafif sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in 5 günlük hava durumu şöyle:
- 29 Ocak Çarşamba: 9 - 18 (Çok bulutlu)
- 30 Ocak Perşembe: 10 - 17 (Gök gürültülü sağanak yağış)
- 31 Ocak Cuma: 10 - 17 (Hafif sağanak yağış)
- 1 Şubat Cumartesi: 9 - 17 (Az bulutlu, açık)
- 2 Şubat Pazar: 9 - 18 (Az bulutlu, açık)