İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uyarıya göre il genelinde etkili olacağı tahmin edilen sağanakta, 12 saatlik periyotlarda metrekareye 21 ila 50 kilogram aralığında yağış bekleniyor.