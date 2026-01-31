İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir Valiliği, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak kentte yarından itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İzmir Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilen Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İzmir’in yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İzmir’in doğusunda kuvvetli (30-75kg/m2), batısında aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."