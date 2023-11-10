İzmir için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji'den, bu gece saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı, bölgedekilerden olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bu gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İzmir il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2), doğusunda (Ödemiş, Kiraz, Beydağ) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

​Yağışın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.