İzmir İmamoğlu için yürüdü: "Demokrasi mücadelesini kazanacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik eylemler devam ediyor. İzmir

Emek ve Demokrasi Güçleri, TMMOB Mimarlık Merkezi önünde bir araya gelerek Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde ortak basın açıklamasını İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz okudu.

GÜCÜMÜZLE KARANLIĞI DAĞITACAĞIZ

Yılmaz açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Daha dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması bir günde iptal edilirken ve bu meselenin hukuksuzluğu dahi henüz tartışılmamışken bugün sabah saatlerinde evlerine yüzlerce polisi yapılan operasyonla İmamoğlu gözaltına alındı. İktidar kendisine muhalif olan kim olursa olsun nefes almasına izin vermemektedir. İktidar bu konuda hukuki veya hukuk dışı tüm yöntemlerinde kullanmaktan ne yazık ki çekinmemektedir. Ülke tamamen totaliter bir rejimle yönetilmektedir.”

FAŞİZM BASKISI

Yaşanan olayın İmamoğlu özelinde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “İmamoğlu sadece bir örnektir. Iktidara alternatif olabilecek hatta iktidara karşı seçim kazanabilen bir kişinin varlığı bir demokrasi yarışı değil, faşizm baskısıyla sonuçlanmıştır” diye konuştu.

KARANLIĞI DAĞITACAĞIZ

Türkiye’nin hukukun üstünlüğünün değil, baskının, zorbalığın, faşizmin yaşandığı bir ülke haline geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Artık hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Tutuklanmak, gözaltına alınmak, uydurma davalarla senelerce hapis yatmak, mal varlıklarına atanan kayyumlar eline her şeyimizin elimizden alınması, işsiz bırakılmak, bir siyasi cinayetin mağduru olmak, kurbanı olmak… Biz demokrasi ve özgürlük mücadelesini kazanacağız. Gücümüzü birliğimizi, haklılığımızı demokratik yöntemlerle dile getirerek bu karanlığı dağıtacağız.”