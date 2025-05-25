İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına ilk müdahaleyi havadan ve karadan yaptı.

İzmir Orman Bölge müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile müdahale edilen yangın, yoğun bir alanda etkili olmadan kontrol altına alındı.

Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.