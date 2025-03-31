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İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri için sağanak ve dolu uyarısı

Ajans Haberleri
  • 31.03.2025 22:36
  • Giriş: 31.03.2025 22:36
  • Güncelleme: 31.03.2025 22:36
Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri için sağanak ve dolu uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 2 saatlik periyotta Çeşme ve Karaburun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge sakinlerine sel, su baskını, yıldırım, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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