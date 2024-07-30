İzmir'in Foça ilçesinde yangın
İzmir'de Foça Cezaevi civarında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, uçak, helikopter, arazöz, dozer ve su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.