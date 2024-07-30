İzmir'in Foça ilçesinde yangın

İzmir'de Foça Cezaevi civarında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, uçak, helikopter, arazöz, dozer ve su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel 30.07.2024 16:15 Giriş: 30.07.2024 16:15

Güncelleme: 30.07.2024 16:15 Kaynak: AA

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