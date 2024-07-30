İzmir'in Foça ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
İzmir'de Foça Cezaevi civarında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, uçak, helikopter, arazöz, dozer ve su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.