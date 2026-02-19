İzmir'in Selçuk ilçesinde doktoru darbeden şüpheli gözaltına alındı

İzmir Selçuk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastanede görevli göz doktoru Uğur Kahraman'ın görevi başında fiziksel şiddete uğradığı belirtildi.

Saldırganın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kişinin randevusuz muayene talebi, ertesi gün için planlanmış olmasına rağmen, doktorumuz saldırıya maruz kalmıştır. Saldırgan gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler devam etmektedir. Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyor, göz doktorumuz Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.