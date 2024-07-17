İzmir'in Selçuk ilçesinde orman yangını
İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.