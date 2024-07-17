İzmir'in Selçuk ilçesinde orman yangını

İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Güncel 17.07.2024 15:35 Giriş: 17.07.2024 15:35

Güncelleme: 17.07.2024 15:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA