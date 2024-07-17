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İzmir'in Selçuk ilçesinde orman yangını

İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Güncel
  • 17.07.2024 15:35
  • Giriş: 17.07.2024 15:35
  • Güncelleme: 17.07.2024 15:35
Kaynak: AA
İzmir'in Selçuk ilçesinde orman yangını
Fotoğraf: AA

İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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