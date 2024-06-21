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İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre
  • 21.06.2024 16:54
  • Giriş: 21.06.2024 16:54
  • Güncelleme: 21.06.2024 16:57
Kaynak: AA
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir Torbalı'da Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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