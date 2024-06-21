İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
İzmir Torbalı'da Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.