Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 13.07.2025 19:28
  • Giriş: 13.07.2025 19:28
  • Güncelleme: 13.07.2025 19:36
Kaynak: AA
İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Fotoğraf: AA

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını başladı.

Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: AA

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BirGün'e Abone Ol