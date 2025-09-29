İzmir İtfaiyesi kayalıklarda mahsur kalan üç genci kurtardı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balçova Terapi Ormanları'nın dağlık kısmına tırmanmak isterken sarp kayalıklarda mahsur kalan üç genci kurtardı. Zor dakikalar geçiren ve korkan gençler, kurtarma operasyonunun ardından İzmir İtfaiyesi'ne teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Balçova Terapi Ormanları'nda, Behzat Tepesi civarında kayalık alanda mahsur kalan üç gencin yardımına koştu. Gelen ihbar üzerine hemen harekete geçip dakikalarca yürüyen ekipler, uzun uğraşların ardından gençleri bulundukları yerden kurtardı.

Korku dolu dakikalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kendilerini bulmasına çok sevindiklerini söyleyen gençler, güzel bir hafta sonu geçirmek için ormanda dolaşmaya çıktıklarını ancak bulundukları yerden çıkamayınca korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Kayalıklardan aşağıya inemeyen, karanlığın çökmesi ile kendilerine ulaşılamayacağı endişesine kapılan gençler kurtarılınca itfaiye ekiplerine teşekkür etti.