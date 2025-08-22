İzmir İtfaiyesi Menderes’te alevlerle mücadele ediyor

(İZMİR) - İzmir’in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Alevlerle mücadeleye muhtarlar ve gönüllüler de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köylere dağıttığı su tankerleriyle destek veriyor.

Bugün 13.00 sıralarında çıkan orman yangını Menderes ilçesine bağlı Atabeyli ve Çile mahallelerini de etkiledi. Alevler rüzgarla birlikte kısa sürede geniş alana yayılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç ve 21 personel ile katılıyor. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlara dağıttığı su tankerleri ve orman gönüllüleri de yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 25 araç, 4 uçak ve 3 helikopter ile söndürme çalışmalarını yürütüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.