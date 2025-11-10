İzmir İtfaiyesi’nden Konak Tünelleri’ndeki araç yangınına hızlı müdahale

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Konak Tünelleri’nde sabah saatlerinde bir araçta çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. AKS ekiplerinin de tedbir amacıyla sevk edildiği olayda, can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bugün sabah saatlerinde Konak Tünelleri’nin Buca yönündeki bölümünde bir aracın yandığı ihbarı üzerine ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Ekipler, olay yerine dakikalar içinde ulaşarak alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangının tünel yapısına ve diğer araçlara sıçraması önlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, sürücüleri araçlarında periyodik bakım ve kontrolleri aksatmamaları konusunda uyardı.